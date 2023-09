Iserlohn: Kinderwagen mitgenommen und inseriert – Anzeige

Iserlohn. Ein Iserlohner hat einen Kinderwagen mitgenommen und in einem Onlineportal inseriert. Warum er eine Anzeige kassiert hat.

Auf die Anzeige folgte eine Anzeige: Ein 42-jähriger Iserlohner entdeckte am Mittwochmittag an der Hansaallee einen vergessenen Kinderwagen. Die Mutter hatte ihr Kind in den Pkw umgesetzt und den Wagen dann vergessen. Statt das Fundobjekt zum Fundbüro zu bringen, inserierte der 42-Jährige den Wagen postwendend auf einem Online-Verkaufsportal.

Die rechtmäßige Eigentümerin suchte allerdings nicht nur rund um ihren Parkplatz nach dem verlorenen Kinderwagen, sondern ebenfalls in dem Online-Verkaufsportal. Sie entdeckte die Verkaufsanzeige und machte sich am Abend auf den Weg zur Polizei. In der Folge klingelten Polizeibeamte an der Tür des Anbieters. Sie stellten den Kinderwagen sicher. Statt Geld bekam er Strafanzeigen wegen Diebstahls und Hehlerei.

