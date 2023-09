Iserlohn: Kita Lichte Kammer nach Schimmelbefall geschlossen

Die Kindertagesstätte, die die Stadt Iserlohn an der Straße Lichte Kammer betreibt, muss ab sofort geschlossen bleiben.

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn teilt mit, dass ihre Kindertagesstätte Lichte Kammer ab sofort geschlossen bleiben muss. Was die Gründe dafür sind.

Die städtische Kindertagesstätte Lichte Kammer in Iserlohn ist ab sofort geschlossen. Das Hygieneinstitut des Ruhrgebiets hat dort einen Schimmelbefall festgestellt, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Ergebnisse einer Raumluftuntersuchung haben eine sehr starke Anreicherung an Schimmelpilzen ergeben, die auf einen Feuchteschaden hinweisen.

Anlass der bereits Ende August vorgenommenen Untersuchung war die Meldung einer als unangenehm empfundenen Geruchsbelästigung in Verbindung mit einem Feuchteschaden an der Wand. Die Untersuchung sollte feststellen, ob eine Belastung mit Luftschadstoffen vorliegt, die zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Am Dienstag (19. September) wurden die Ergebnisse übermittelt. Seit dem Feststellen der Geruchsbelästigung wurden die Räumlichkeiten durchgehend intensiv belüftet und es wurde unmittelbar mit der Suche nach der Ursache für die Feuchtigkeitsschäden begonnen.

In den nächsten Tagen werden kurzfristig weitere Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen ergriffen. Bis zur vollständigen Klärung aller Fakten, Maßnahmen und Gefahren werden die Räumlichkeiten vorsorglich nicht mehr genutzt. Die Stadt Iserlohn wird über die weitere Entwicklung informieren.

Aktuell heißt das, dass eine Betreuung der Kinder am Mittwoch, 20. September, nicht erfolgen kann. Ab Donnerstag, 21. September, werden die drei Kita-Gruppen in anderen städtischen Einrichtungen untergebracht und dort von ihren Erzieherinnen betreut. Die Stadt Iserlohn hat die betroffenen Eltern umgehend informiert.

