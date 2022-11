Iserlohn: Klappmesser bei Ladendieb gefunden

Iserlohn. Ein Dieb hat sich in einem Iserlohner Supermarkt nicht nur bedient, sondern war auch noch bewaffnet.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Iserlohner Theodor-Heuss-Ring erwischte laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Ladendieb. Der Mitarbeiter sah, wie sich der Unbekannte Lebensmittel in seine Jackentasche steckte. Als er den Mann ansprach, schubste der ihn weg. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters wurde der Dieb ins Büro gebracht. Dort kamen Weinbrand und mehrere Salamiwürste zum Vorschein. Die hinzu gerufene Polizei fand bei der Durchsuchung außerdem ein Klappmesser. Deshalb schrieben die Beamten eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen.

