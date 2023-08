Iserlohn: Konzert im Schwimmbad – Besucher begeistert

Iserlohn. Die Iserlohner Musiker Jens Dreesmann und Stefan Weber traten jetzt vor ungewöhnlicher Kulisse auf: Im Heidebad, während des Trainingsbetriebs.

Livemusik gibt es nicht nur in der Konzerthalle oder Kneipe. Das Schöne an ihr ist, sie kann eigentlich überall stattfinden – sogar im Schwimmbad. Am letzten Mittwoch legten „The Lounge Experience – Jens Dreesmann & Stefan Weber“ im Heidebad in Iserlohn los. Dies war schon die zweite Veranstaltung des Musikprogramms „Chorsommer und mehr“.

Die Idee hinter dieser ungewöhnlichen Location erläuterte vorab Organisator Eckard Hagemann. Geboren in der Coronazeit wollte man nach der Pandemie neue Impulse für Begegnungen setzen. Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige Hilfsbereitschaft sollten neu erfahren werden.

Und was gibt es dafür Besseres als Musik? Jens Dreesmann und Stefan Weber passten als „The Lounge Experience“ großartig in dieses Konzept. Unter „Lounge“ kann man eine Hotelhalle, einen Warteraum oder auch das Wohnzimmer mit der Couch verstehen. Hier findet idealerweise das gemeinsame „Abhängen“ oder „Chillen“ statt.

Gut 100 begeisterte Zuhörer sahen das im Heidebad genauso. Sie genossen die Wohlfühlmusik auf der Wiese unter alten Bäumen mit einem Getränkestand in der Nähe. Die Schwimmjugend trainierte dazu. Sehr schnell hatten Jens Dreesmann und Stefan Weber den Kontakt zum Publikum hergestellt. Es entstand ein gutes Gefühl für ein gemeinsames Erleben schöner Musik. Nach der Pause ging Jens Dreesmann auf das Publikum zu und ermunterte, bestimmte Liedpassagen mitzusingen.

„VokalArt Menden“ macht weiter

Nachdem Lieder von „Rio Reiser“ angekündigt wurden, wollten zum Schluss alle König beziehungsweise Königin von Deutschland sein. Dem Wunsch des Publikums nach einer Zugabe kam „The Lounge Experience“ gerne nach. Nach so viel positiver Resonanz wird eine weitere Veranstaltung folgen, kündigte Hans-Jürgen Michels als Vorstandsmitglied des I95 an.

Am Dienstag, 22. August, tritt ab 18.30 Uhr der Männerchor „Vokal-Art Menden“ mit Chorleiter Klaus Levermann auf. Geboten wird eine Zeitreise von Volksliedern bis Popsongs. Der ab 18 Uhr ermäßigte Eintrittspreis des Heidebades beträgt drei Euro. Die Open-Air-Veranstaltung wird bei schlechtem Wetter in das Vereinsheim verlegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn