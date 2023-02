Im Park am Eselsbrunnen wurden Bäume gefällt/gestutzt.

Umwelt Iserlohn: Kranke Pappeln am Seilerblick gestutzt

Iserlohn. Am Seilerblick in Iserlohn kreischen die Kettensägen: Das ist der Grund.

Im kleinen Park am Seilerblick in Iserlohn ist derzeit der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer tätig, um Bäume zu stutzen. Dabei handelt es sich um vier 80 bis 100 Jahre alte Pappeln, wie Pressesprecher Marc Giebels erklärt. Deren Wurzelstämme sind durch Pilze verfault. Ein derzeit übliches Bild, sagt Giebels. Die Bäume werden auf vier bis fünf Meter eingekürzt und sollen dann als Habitatbäume dienen.

Habitatbäume sind Bäume, die mindestens einen Baumlebensraum wie zum Beispiel eine Höhle, abgeplatzte Borke, Risse, Spalten oder Astabbrüche aufweisen. Diese Mikrohabitate werden von vielen, teils hochspezialisierten Arten als Zufluchts-, Brut-, Überwinterungs- oder Nahrungsstätte genutzt. Vor allem alte, absterbende Bäume entwickeln im Zuge ihres natürlichen Alterungsprozesses diese wertvollen Strukturen.

Hoher ökologischer Wert für Tierwelt

Der Erhalt alter Bäume im dicht bebautem Stadtgebiet ist somit für die städtische Tierwelt von hohem ökologischen Wert. Beispielsweise bauen Spechte ihre Höhlen vorzugsweise im weichen, von Pilzen zersetzten Holz. Dies erleichtert ihnen die Anlage der Höhlen. Als „Nachmieter“ finden sich dann oft Fledermäuse, Eichhörnchen oder Singvögel in der ehemaligen Spechthöhle ein. Auch viele Insektenarten, deren Larven sich von zersetztem Holzsubstrat ernähren, sind an Totholz gebunden. Insekten wiederum dienen Vögeln und Säugetieren als Nahrungsquelle. Auch abgelöste Rindenteile, die vom Splintholz abstehen, bilden ein Dach und können so verschiedenen Fledermausarten einen Versteckplatz bieten.

Durch Baumkontrollen wird ermittelt, ob noch weitere Bäume gesundheitlich angeschlagen sind und sich gegebenenfalls als Habitatbäume eignen.

