Iserlohn: Krankenhaus Bethanien bekommt rund 900.000 Euro

Das Krankenhaus Bethanien in Iserlohn profitiert von einer großen Fördersumme.

Iserlohn. Das Bethanien-Krankenhaus in Iserlohn erhält eine Fördersumme von rund 900.000 Euro vom Bundesgesetzgeber. Das soll mit dem Geld geschehen.

Mit dem Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG) hat der Bundesgesetzgeber einen Krankenhauszukunftsfonds aufgelegt. Mit diesem Förderinstrument werden insbesondere notwendige Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und IT- und Cybersicherheit von Krankenhäusern und Hochschulkliniken gefördert. Plankrankenhäusern in Nordrhein-Westfalen stehen rund 893 Mio. Euro als Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds zur Verfügung. Rund 623 Mio. Euro dieser Summe stammen aus Bundesmitteln, 270 Mio. Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.

Seit Februar 2022 erhalten die Krankenhäuser sukzessive Bescheide vom Land. Dr. Gregor Kaiser, Landtagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen und unter anderem zuständig für den Wahlkreis MK, freut sich, dass auch Krankenhäuser in Iserlohn, Werdohl und Hemer Fördermittel erhalten: So erhält das Ev. Krankenhaus Bethanien in Iserlohn für Maßnahmen zur strukturierten elektronischen Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, für digitales Medikationsmanagement und für Vorkehrungen für Informationssicherheit insgesamt eine Fördersumme von 899.811 Euro, davon steuert das Land NRW 272.211 Euro bei.

Gregor Kaiser: „Mit den Zuwendungen aus Bundes- und Landesmitteln machen wir einen wichtigen Schritt bei dem dringend notwendigen Ausbau der Digitalisierung in unseren Krankenhäusern! Die schwarz-grüne Koalition steht für die Verbesserung der medizinischen Versorgung parat.“

