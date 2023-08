Iserlohn: „KreisChorFest“ wagt Neustart in neuem Format

Iserlohn. Neuer Ort und neue Regeln für das „KreisChorFest“ am 20. August in Iserlohn. Wo diesmal gesungen und musiziert wird, und wer dabei sein wird.

Endlich wieder singen – dieser Stoßseufzer war auch am Dienstag des Öfteren zu hören, als der Sängerkreis das Programm für das „KreisChorFest“ am Sonntag, 20. August, in Iserlohn vorgestellt hat. Denn Corona steckt dem Verband, dem vor allem weltliche Traditionschöre angehören, immer noch sehr in den Knochen. Vier Chöre habe man in den Jahren der Untätigkeit verloren, dazu jede Menge Sängerinnen und Sänger, die den Weg nicht zu ihrem Chor zurückgefunden haben, sagt Sieglinde Kuhlemann, Vorsitzende des „KreisChorVerbandes“ Iserlohn 452 aktive Mitglieder zählen die 20 Chöre des Sängerkreises Iserlohn aktuell – deutlich weniger als vor der Pandemie.

Nachdem die Chöre ihre Arbeit im vergangenen Jahr wieder aufgenommen hatten, soll es nun auch wieder ein gemeinsames Singen geben – allerdings mit einem neuen Format, neuem Ort und auch deutlich größer als beim letzten Mal im Jahr 2019. Damals gab es noch das „Singende Klingende Barendorf“, bei dem auf der Bühne des Museumsdorfes ausschließlich die Chöre des Stadtverbandes Iserlohn ihre Lieder zum Besten gaben. Ein Konzert in Barendorf sei aber nicht mehr möglich, sagt Kuhlemann. Die Bühne dort sei nicht mehr nutzbar. Stattdessen habe Kulturbüroleiter Niels Gamm den Innenhof des Parktheaters angeboten – ein toller Ort für ein solches Fest, der sich schon bei verschiedenen Gelegenheiten bewährt hat.

Vom „Singenden Klingenden Barendorf“ zum „KreisChorFest“

Auch Sieglinde Kuhlemann war begeistert von dem Angebot und hat sofort die Gelegenheit am Schopf gepackt, um das Chor-Fest vom Stadtverband Iserlohn auf den ganzen Sängerkreis auszuweiten. „Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass so viele Chöre mitmachen“, sagt sie. Zwölf der 20 Chöre aus insgesamt sechs Stadtverbänden sind dabei. Besonders froh ist sie, dass neben den traditionellen Gesangsvereinen auch die Schulchöre des Märkischen Gymnasiums erstmals dabei sind. Dazu werden auch der Musikverein Iserlohn „Die Waldstädter“ das Fest bereichern, so dass es am 20. August von 11 bis 17 Uhr ein pralles und vor allem buntes und sehr vielseitiges Programm auf der Höhe geben wird. Denn mit Shantys, englischen Songs von den jungen Chören, russischen Melodien, Schlagern und traditionellen Liedern wird eine enorme Bandbreite geboten.

Besonders froh ist der „KreisChorVerband“ über die enge Zusammenarbeit mit dem Parktheater. In dieser Form habe es das noch nicht gegeben, sagt auch der Ehrenvorsitzende des Sängerkreises, Helmut Wegner, der früher auch große Konzerte des Kreisverbandes im Großen Haus des Theaters veranstaltet hat. Jetzt fühle man sich richtig als Partner, sagt Sieglinde Kuhlemann, was sie als große Ehre und Wertschätzung empfindet. Das Parktheater stellt die Bühne, die Technik samt Personal sowie alles, was drum herum an Ständen und Buden benötigt wird. Sogar einen Platz im Spielplan des Theaters hat das Chorfest bekommen. Allein die Kuchentheke kommt vom „KreisChorVerband“, damit über die Kuchenspenden aller mitwirkenden Chöre auch ein bisschen Geld in Kasse kommt. Das Chor-Fest selbst ist schließlich kostenlos.

Wissenwertes rund um die Veranstaltung:

Folgende Chöre nehmen am „KreisChorFest“ am Sonntag, 20. August, von 11 bis 17 Uhr auf der Alexanderhöhe teil: „cOnTAKT“, Frauenchor Evingsen, Ivolga, Kolpingchor Letma­the 1890, Männerchor Letma­the/Oestrich, Männerchor Westhofen 1834 & MGV Liedertafel Schwerterheide 188, MGV Oese 1883, Modern Voices, Razdolje, Schulchöre des Märkischen Gymnasiums Iserlohn, Shanty-Chor Romantik Sailors.

Zu Gast ist außerdem der Musikverein Iserlohn „Die Waldstädter“.

Für das leibliche Wohl sorgt das Catering-Team des Parktheaters.

Der Eintritt ist frei.

