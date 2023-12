Iserlohn: Krippe in Reformierter Kirche eröffnet

Iserlohn Die Krippe in der Reformierten Kirche in der Iserlohner Innenstadt erfreut sich großer Beliebtheit. Wie die Eröffnung gelaufen ist.

„Alle Jahre wieder“, so auch dieses Jahr, war sie der magische Anziehungspunkt für alle kleinen und großen „Kinder“. Fanden sich die ersten wegen des bitterkalten Winterwetters nur zögerlich ein, kamen mit einem Mal wahre „Ströme“ in das Kirchlein in der Fußgängerzone Iserlohns. Großeltern hatten sich auf den Weg gemacht, um ihren Enkeln die lebensgroße Weihnachtskrippe zu zeigen, die bis 2018 auf dem Alten Rathausplatz zwischen den Weihnachtsbuden gestanden und im Jahr 2019 einen würdigen Platz im „Schatzkästlein“ Reformierte Kirche Iserlohn erhalten hatte. Als „#Wärmeort“ von der Stadt Iserlohn mit Blick auf die Heizkosten im Jahr 2023 noch als einer von sieben Standorten mit einem Zuschuss bedacht, konnte die Kirche den Besucher außen und innen „erwärmen“.

Die Seele erfreute sich dabei an den vier Szenen, die im Kirchraum verteilt sind: Der Engel mit Weihnachtsbaum ist der „Blickfang“ am Hauptportal. Kaum sehen die Kinder ihn glitzern und strahlen, ziehen sie die mitgeführten Erwachsenen durch die Glastüren in das Gebäude und staunen. Zu ihrer rechten Seite stehen vor ihnen, mehr als mannshoch, die „Heiligen Drei Könige“ mit Kamel und Hirte, noch nicht ahnend, dass der „Stern von Bethlehem“ sie bald auf ihrer Reise führen wird. Auf der gegenüberliegenden Seite, noch weit entfernt, entdecken die Kinder dann den Stall mit Esel und Schafen – und fragen sich, wo das Christkind ist. Das, so erläutern die Erwachsenen, wird am 24. Dezember in der Krippe zu finden sein, am Tag seiner Geburt. Und die Kinder lernen dabei sogleich, dass diese Krippe bis zum 6. Januar immer wieder einen Besuch wert ist, da die Szenen entsprechend der Bibel immer neu gestellt werden vom Team der Reformierten Kirche.

Eröffnung der Weihnachtskrippe zum ersten Advent in der Reformierten Kirche Iserlohn Foto: Bettina Pelters / IKZ

Die Eröffnung der Weihnachtskrippe wurde in diesem Jahr ökumenisch gestaltet. Da Pfarrer Dietmar Schulte vom Pastoralverbund Iserlohn erkrankt war, las Christof Wiedermann, Teamer in der Reformierten Kirche, den Text des verhinderten Pfarrers. Die Gemeindereferentin des katholischen Pastoralverbundes, Susanne Knufmann, hielt die Lesung. Dekanatskirchenmusiker Tobias Leschke hatte sich an der Schulze-Orgel eingerichtet und begleitete die von der Gemeinde angestimmten Adventslieder. Der meditative Text von Pfarrer Schulte (gelesen von Christof Wiedermann) betrachtete die Figuren der Krippe. Der Text war in Sinnabschnitte unterteilt, und Leschke gab mit melodischen Klangimprovisationen Gelegenheit, den gehörten Text mit dem Anblick der Krippe in Verbindung zu bringen.

