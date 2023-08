Iserlohn: Krombacher spendet 2500 Euro an 170 Grad

Iserlohn. 2500 Euro hat der Verein vom Wohnprojekt 170 Grad in Iserlohn jetzt erhalten. Was das Besondere an der Krombacher-Spendenaktion ist.

Lutz Borgolte von der Krombacher Brauerei sorgte für große Freude, als er bei den Helferinnen und Helfern des Vereins Wohnprojekt 170 Grad mit einem großen Spendenscheck eintraf. Im Rahmen der alljährlichen Spendenaktion der Krombacher Brauerei wurde der Verein in Iserlohn mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro bedacht.

Der Verein ermöglicht Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben. Sie unterstützen junge Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige bei der Suche nach angemessenem Wohnraum und bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten.

Mehr als vier Millionen gespendet

Die Spende ist Teil der Krombacher Spendenaktion, bei der das Familienunternehmen seit 2003 jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro, aufgeteilt auf 100 Spenden à 2500 Euro, an ausgewählte Institutionen spendet. Bis heute sind seit dem Start der Aktion mehr als vier Millionen Euro durch die Krombacher Mitarbeiter im Außendienst an mehr als 1600 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine überreicht worden, die sich insbesondere in den vielfältigsten Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Seniorenhilfe und des Tierschutzes engagieren.

+++ Mehr aus Iserlohn: Luftsportler bekommen neue Flugzeughalle in Iserlohn +++

Das Besondere an der Krombacher-Spendenaktion: Unter dem Motto „Sie schlagen vor – wir spenden“ können Menschen in der Weihnachtszeit deutschlandweit ihre Spendenvorschläge einreichen. Zusammen mit den Vorschlagenden möchte die Krombacher Brauerei so das wichtige Engagement der unzähligen Institutionen und Vereine in Deutschland unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn