Iserlohn: Ladendieb hatte Messer im Gepäck

Iserlohn. Er hatte eine Flasche Wodka und eine Dose Bier in einem Iserlohner Supermarkt gestohlen. Gegen den Dieb wird auch wegen Waffenbesitzes ermittelt.

Die Polizei hat am Montagmorgen nach einem Ladendiebstahl einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

+++ Mehr aus Iserlohn: Landesregierung stoppt A46-Weiterbau +++

Gegen 8.20 Uhr beobachteten ihn Mitarbeiter eines Supermarktes an der Mendener Straße, wie er eine Flasche Wodka und eine Dose Bier aus den Regalen nahm und mit den Flaschen in der Hand durch den Kassenbereich ging – ohne zu bezahlen. Als er merkte, dass er beobachtet wurde, rannte er weg. Polizeibeamte entdeckten und verfolgten ihn bis zur Schulstraße. Die Beute hatte er mitsamt Rucksack in ein Gebüsch geworfen. Bei der Durchsuchung des Mannes kam ein Messer zum Vorschein.

Weil er keine Papiere dabei hatte, wurde er zur Identitätsfeststellung mitgenommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen ihn die Polizeibeamten vorläufig fest. Wegen des mitgeführten Messers wird nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen ermittelt.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn