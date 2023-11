Iserlohn: Ladendieb schubst Detektiv und flüchtet

In einem Modegeschäft an der Unnaer Straße in Iserlohn gab es einen Diebstahl.

Iserlohn. Nachdem ein Ladendetektiv einen Dieb in einem Modegeschäft in Iserlohn an der Unnaer Straße stellte, flüchtete dieser. Die Polizei ermittelt.

Ein Ladendetektiv erwischte am Montagnachmittag laut Polizeibericht in einem Modegeschäft an der Unnaer Straße einen Dieb. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb kurz nach 15.30 Uhr auf der Straße ansprach und festhielt, schubste der den Detektiv weg, riss sich los, verlor dabei eines der Beutestücke und flüchtete durch die Unterführung bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung.

Der Unbekannte wird auf ein Alter von etwa 25 Jahren und 1,90 Meter Körpergröße geschätzt. Er trug eine dunkle Jeanshose, einen weißen Kapuzenpullover und sprach mit einem russischen Akzent. Die hinzu gerufene Polizei sicherte Kameraaufnahmen und ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

