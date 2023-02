Iserlohn: Ladendieb schubst Mitarbeiter eines Sportgeschäfts

Ein Ladendieb sorgte in einem Sportgeschäft an der Unnaer Straße in Iserlohn für Ärger gesorgt.

Iserlohn. Ladendieb schubste am Donnerstag einen Angestellten in einem Sportgeschäft in Iserlohn, nachdem er einen Trainingsanzug stehlen wollte.

Ein Ladendieb hat laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag einen Angestellten eines Sportgeschäfts an der Unnaer Straße umgeschubst, nachdem er bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war.

Gegen 15.15 Uhr beobachtete der Angestellte zunächst, wie der 24-jährige Tatverdächtige mit einem Trainingsanzug aus der Auslage in der Hand eine Umkleidekabine betrat. Als der Mann wieder herauskam, war die Kabine leer und der der 24-Jährige hielt nichts mehr in den Händen. Der Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und teilte ihm mit, dass er die Polizei informiert habe.

Trainingsanzug unter Straßenbekleidung gezogen

Der 24-Jährige schubste den Mitarbeiter in der Folge zwei Mal um, als sich dieser ihm in den Weg stellte. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass sich der 24-Jährige den Trainingsanzug unter seine Straßenbekleidung gezogen hatte. Für den Mann ging es zur Polizeiwache.

Ermittlung wegen räuberischen Diebstahls

Dort wurde er nach erfolgter Feststellung seiner Personalien entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

