Iserlohn: Ladendieb verteidigt seine Beute mit Messer

Iserlohn Nach einem Diebstahl verteidigt ein Ladendieb in Iserlohn seine Beute mit einem Messer in der Hand. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Mit einem Messer in der Hand hat ein 42-jähriger mutmaßlicher Ladendieb in Iserlohn am Freitag seine Beute verteidigt. Ein Ladendieb hatte den Mann nach Polizeiangaben kurz vor Ladenbeschluss beobachtet, wie er Schuhe und Hose in seinen Rucksack packte und den Laden verlief.

Als ihn der Mitarbeiter nach dem Passieren der Kasse ansprach, zog der Mann ein Messer aus der Tasche und hielt es dem Detektiv entgegen. Der ließ den Mann darauf ziehen und rief die Polizei. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckten Polizeibeamte den Gesuchten am Kurt-Schumacher-Ring. Der versuchte zu flüchten. Als ihn die Beamten einholten, warf er etwas weg und ging er mit erhobenen Händen auf einen der Beamten zu. Er setzte sich gegen die folgende Fixierung erheblich zur Wehr. In seinem Rucksack fanden die Beamten das Diebesgut sowie diverse Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln. In der Nähe lag die mutmaßliche Tatwaffe.

Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde der 42-Jährige vorläufig festgenommen und im Gewahrsam untergebracht. Er bekam Strafanzeigen wegen eines räuberischen Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

