Iserlohn: Leonard Will geht zur Konditorweltmeisterschaft

Leonard Will machte seine Ausbildung in der Konditorei Spetsmann in Iserlohn. Auf Bundesebene ist er der beste Neukonditor. Die Kreishandwerkerschaft und die Konditoreninnung würdigten das mit zwei Geldpreisen.

Iserlohn. Leonard Will aus Iserlohn wurde jüngst zum besten Jung-Konditor Deutschlands ernannt. Jetzt führt ihn der Weg zu den „World Skills“ nach Taiwan.

„Ein Botschafter für die Stadt Iserlohn und ein Botschafter für das heimische Handwerk“ – Bürgermeister Michael Joithe und Dirk H. Jedan, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, sind sich einig, dass der erste Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Konditoren-Auszubildenden von Leonard Will etwas ganz Besonderes ist.

Lesen Sie auch:Der beste Jung-Konditor Deutschlands kommt aus Iserlohn

In einer kleinen Feierstunde in seinem Ausbildungsbetrieb Spetsmann wurde der herausragende Erfolg des jungen Mannes jetzt noch einmal gewürdigt. Dirk H. Jedan überreichte Leonard Will einen Bildungsgutschein in höhe von 250 Euro zur freien Verfügung und Ulrich Adolf, stellvertretender Obermeister der Konditoreninnung, hatte einen über 500 Euro für den Bundessieger. Der habe nicht mit seinem Erfolg nicht nur große Talent und die Fähigkeit, außerordentlich sauber und strukturiert zu arbeiten, bewiesen, sondern auch eine besondere Haltung, ein solches Ziel so geradlinig zu verfolgen.

Konditoren-Weltmeisterschaft in Taiwan

„Das imponiert mir sehr“, sagte Dirk H. Jedan und fügte mit Blick auf das Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft, das Leonard Will auch besucht hat, hinzu: „Damit sind wir ja auch ein bisschen Bundessieger“.

Lesen Sie auch:Iserlohn: Leonard Will gehört zu den besten Jung-Konditoren

Eigentlich hatte Leonard Will vor, nach seiner Ausbildung bei Spetsmann zu einem Betrieb in Südtirol zu wechseln. Das wird sich aber wohl ein wenig verschieben. Denn nach seinem Erfolg als Bundessieger führt ihn der Weg nun wohl erst einmal zu den „World Skills“, also der Weltmeisterschaft der Jung-Konditoren, mach Taiwan. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es zwar noch nicht, aber auch wir wünschen dafür schon einmal viel Erfolg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn