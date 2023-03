In Iserlohn und Letmathe sollen auch 2023 wieder verkaufsoffene Sonntage stattfinden.

Einkaufen Iserlohn & Letmathe: An diesen Sonntagen ist verkaufsoffen

Iserlohn. In Iserlohn und Letmathe ist die Entscheidung über verkaufsoffene Sonntage gefallen. An diesen Wochenenden öffnen die Geschäfte im Frühjahr.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat mit deutlicher Mehrheit, verkaufsoffene Sonntage in Iserlohn am 7. Mai (Autosalon) und 11. Juni (Fahrradfrühling) zu genehmigen. Gegenstimmen beziehungsweise Enthaltungen kamen aus den Fraktionen der Grünen, der Linken und der UWG.

Für einen Innenstadttrödelmarkt am 1. Oktober und für den Weihnachtmarkt am 17. Dezember hat die Werbegemeinschaft Iserlohn ebenfalls verkaufsoffene Sonntage beantragt. Darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Für die Innenstadt von Letmathe sprach sich der Hauptausschuss für drei verkaufsoffene Sonntage aus – am 14. Mai (Letmathe bewegt sich), am 16. Juli (Kilianskirmes) und am 3. September (Brückenfest).

Zugleich billigte es der Hauptausschuss, die Werbegemeinschaft Iserlohn bei Bedarf mit einem Zuschuss von 10.000 Euro bei der Veranstaltung Fahrradfrühling zu unterstützen. Deutlich wurde in der Sitzung die Erwartung, dass die Werbegemeinschaft bei der Planung den ADFC mit einbezieht.

