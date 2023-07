Iserlohn & Letmathe: Die Top-Freizeittipps für die Ferien

Iserlohn. Langeweile in den Sommerferien? Das muss nicht sein. Die Touristinformation der Stadt Iserlohn gibt acht Tipps für Freizeitaktivitäten.

In den Urlaub fliegen, Strände entlangspazieren und das Meeresrauschen genießen. Oder ein Städtetrip im In- beziehungsweise Ausland. Neue Ecken entdecken, gegebenenfalls eine andere Kultur kennenlernen. Die langen Sommerferien bieten dafür viel Zeit, aber nicht jeder hat sechs Wochen am Stück frei oder die Mittel zur Verfügung, um weit zu reisen. Die Touristinformation hat daher ein paar Tipps zusammengestellt, wie sich auch in Iserlohn und Letmathe eine schöne Zeit verbringen lässt, damit bei den Kleinen keine Langeweile aufkommt.

Spiel und Spaß rund um den Seilersee

Rund um den Seilersee gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, um die ganze Familie abwechslungsreich zu beschäftigen. Während der Spielplatz klar für Kinder gedacht ist, können beim Minigolf, Tretbootfahren oder Boulespielen alle auf ihre Kosten kommen. Das Areal lädt außerdem auch zu Wanderungen ein.

Schwimmen in Hallen- und Freibädern in Iserlohn

Iserlohn verfügt mit dem Seilerseebad und der Kleinschwimmhalle in Hennen über zwei Hallenbäder, bietet an den warmen Tagen im Sommer aber auch zwei Möglichkeiten, um unter freiem Himmel einige Runden im Wasser zu drehen. Die FreibäderSchleddenhof und das Heidebad sind dafür die entsprechenden Anlaufstellen. In Letmathe lädt das Aquamathe zum Schwimmen ein.

Wer eine Abkühlung im Sommer benötigt, kann unter anderem die Freibäder in Iserlohn besuchen. Foto: Dennis Echtermann

Eisenwaldtrails mit den Mountainbikes erkunden

Wer es etwas sportlicher mag und gerne auf dem Mountainbike unterwegs ist, kann sich auf den Eisenwaldtrails austoben, die sich im Iserlohner Stadtwald befinden. Die Schaffung von Mountainbike-Strecken im Stadtwald soll Konflikte zwischen Spaziergängern und Mountainbikern entschärfen sowie die Nutzung von wilden Strecken reduzieren, die mitunter ein Risiko für die Nutzer und Spaziergänger darstellen. Eine speziell für die Eisenwaldtrails angefertigte Beschilderung soll dafür sorgen, dass diese auch nur von Mountainbikern genutzt werden. Die Stadt Iserlohn und die Abteilung Mountainbike (Dead Pedals Society) des TuS Iserlohn 1846 eröffneten sie im Sommer 2020. Zwei Trails, unterteilt in verschiedene Schwierigkeitsgrade, bieten den Bikern entsprechende Herausforderungen. Auf den insgesamt rund zwei Kilometer langen Strecken können Interessierte vom Parkplatz Schmelzplatz (Danzweg, 58644 Iserlohn) aus mal mehr, mal weniger kurvig und mal mehr, mal weniger steil dem Tal entgegen fahren.

Wer es actionreich mag, kann mit dem Mountainbike die Eisenwaldtrails im Iserlohner Stadtwald erkunden. Foto: Dennis Echtermann

Ferienspiele des Kinder- und Jugendbüros

Auch in diesem Jahr bietet das Kinder- und Jugendbüro ein buntes und erlebnisreiches Kursangebot für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren an. Kreativ-, Natur- und Sportangebote sollen für abwechslungsreiche Ferientage in diesem Sommer sorgen. So können Kinder beispielsweise einen Ponyhof besuchen, auf Fledermaus-Entdeckungstour gehen oder aus verschiedenen Pflanzen versuchen, Farben herstellen. Kreative Köpfe haben auch die Möglichkeit, sich in der Spiele-Werkstatt auszutoben und dort eigene oder bereits bekannte Spiele selbst herzustellen. Das Kinder- und Jugendbüro hat auf der Homepage der Stadt Iserlohn einen umfangreichen Flyer bereitgestellt, der das gesamte Programm beinhaltet.

Stadtbücherei Iserlohn

Einen Tipp für schlechtes Wetter hat die Touristinfo auch parat: Einfach in der Stadtbücherei bei einem guten Buch zur Ruhe kommen. Da stört auch das sanfte Geräusch von Regen nicht. Wer dabei wetteifern möchte, kann beim Sommerleseclub mitmachen, wo Stempel für gelesene Bücher und gehörte Hörbücher gesammelt werden. Das lässt sich im Team erledigen.

Sport im Park in Letmathe

Die Tourist-Info rät beispielsweise zum Besuch von „Sport im Park“ Zwischen dem 10. Juli und 16. August steht der Volksgarten in Letmathe im Zeichen des Sports. Zum sechsten Mal können Sportbegeisterte die verschiedensten Angebote ausprobieren. Jeder kann mitmachen, der Spaß an Bewegung und Sport in der Gruppe hat. Und das ganz spontan, ohne Voranmeldung, kostenfrei und unter freiem Himmel.

Kiliankirmes startet wieder in Letmathe

Am kommenden Wochenende lädt außerdem die Kiliankirmes zum Verweilen ein, wenn viele Buden bei den Besuchern für abwechslungsreiches Programm und viel Unterhaltung sorgen sollen. Zelte und Biergärten laden hingegen zum längeren Verweilen und zu Verschnaufpausen ein. Der Abschluss wird Montagabend traditionell mit einem Feuerwerk eingeläutet.

Auch in diesem Jahr findet in Letmathe wieder die Kiliankirmes statt. Foto: Privat

Tourismusbüro Iserlohn empfiehlt Besuch der Dechenhöhle

Wenn das Wetter hingegen nicht mitspielen sollte, dann lohnt sich laut Tourismusbüro der Besuch in der Dechenhöhle. Der Besuch des erlebnisorientierten Museums soll die Besichtigung der Höhle ergänzen und vertiefen. Zahlreiche Grafiken und Ausstellungsstücke veranschaulichen die Entstehungsgeschichte der Dechenhöhle. Außerdem wird auf die Höhlentierwelt, die Bedeutung der Höhlen für die Menschen seit der Steinzeit und auf neuzeitliche Höhlenforschung eingegangen. Hauptattraktion ist die in Europa einmalige Nachbildung eines Höhlenbären der Eiszeit.

