Iserlohn/Letmathe: Grünabfälle werden im Juli abgefahren

Iserlohn/Letmathe. In Iserlohn und Letmathe wird der Grünabfall abgeholt. Wir verraten, welche Termine es gibt und was dabei jeweils zu beachten ist.

Im Juli werden wieder Grünabfälle in Iserlohn und Letmathe abgefahren. Die Termine sind am Dienstag, 18. Juli, für das Revier II (Alexanderhöhe, Bömberg, Dördel, Hemberg, Im Lau, Innenstadt, Kesbern, Läger, Löbbeckenkopf, Seilersee, Tyrol, Wermingsen) und am Mittwoch, 19. Juli, für das Revier III (Bremke, Drüpplingsen, Gerlingsen, Griesenbrauck, Hennen, Hombruch, Iserlohner Heide, Kalthof, Leckingsen, Nußberg, Refflingsen, Rheinen, Rheinermark, Sümmern).

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Campus Lounge kommt statt Parkhaus-Biergarten +++

Die grünen Anforderungskarten müssen spätestens acht Tage vor dem Abfuhrtermin bei der Stadt Iserlohn vorliegen. Außerdem kann das Abholen der Grünabfälle auch online unter www.zfa-iserlohn.de für die jeweiligen Termine angemeldet werden. Am Abfuhrtag müssen die Grünabfälle bis 7 Uhr gebündelt oder in Papiersäcken am Straßenrand bereitstehen. Die Papiersäcke sind gegen Abgabe der Anmeldekarte oder Vorlage der ausgedruckten Online-Anmeldebestätigung im Foyer des Rathauses am Schillerplatz zu den Öffnungszeiten erhältlich, beim Bürgerservice Hennen und Letmathe nur nach Terminvereinbarung unter www.iserlohn.de/rathaus-politik/rathaus/online-terminvergabe. Auch an den Bringhöfen in der Corunnastraße und der Untergrüner Straße können die Säcke weiterhin gegen entsprechenden Anmeldenachweis abgeholt werden.

In Letmathe wird der Grünabfall am Montag, 17. Juli, für das Revier I (Dröschede, Dröscheder Feld, Genna, Grüne/Obergrüne, Grürmannsheide, Lasbeck, Letmathe, Lössel, Oestrich, Roden, Stübbeken, Untergrüne) abgeholt. Es gelten auch dort die oben beschriebenen Regeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn