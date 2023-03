Iserlohn/Letmathe/Hemer: Erneute ÖPNV-Streiks am Freitag

Iserlohn/Letmathe/Hemer. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Streiks auf. Wieder sind Betriebe des öffentlichen Nahverkehrs im Märkischen Kreis betroffen und damit die MVG.

Für Freitag, den 3. März, ruft die Gewerkschaft Verdi Südwestfalen erneut zum Streik bei kommunalen Betrieben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf. Zu den Unternehmen zählt auch die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG).

Aufgrund des Warnstreiks im Öffentlichen Dienst wird es voraussichtlich zu umfangreichen Fahrtausfällen kommen, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Aktuell sei nicht absehbar, welche Fahrten der MVG-Dienste ausfallen werden. Bedingt durch den Warnstreik können auch die telefonische Erreichbarkeit der MVG und die Öffnung der Kunden-Center in Iserlohn eingeschränkt sein.

Manche Busfahrten im Märkischen Kreis könnten stattfinden

Zahlreiche Fahrten im Märkischen Kreis führen Auftragnehmer der MVG durch. Diese Fahrten werden möglicherweise nicht bestreikt. Diese Fahrten beziehen sich auf die Linien 1 bis 17. Auch bei diesen Fahrten gilt der Vorbehalt, dass die MVG nicht vorhersehen kann, welche Beeinträchtigungen durch den Warnstreik eintreten werden.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Verhandlungen geführt. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Das sagen die Arbeitgeber

Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten in Bund und Kommunen in Potsdam am vergangenen Donnerstag ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen das Angebot der Arbeitgeber allerdings als unzureichend zurück. Verdi und Beamtenbund hatten in der zweiten Tarifrunde ein Arbeitgeberangebot von Bund und Kommunen abgelehnt.

Kommt man wegen eines Streiks verspätet oder gar nicht ans Ziel, hat man nach Angaben der Verbraucherzentrale ein Recht auf Entschädigung. Dafür stellen die Deutsche Bahn und auch private Eisenbahnunternehmen ein Formular zum Herunterladen zur Verfügung. Anträge zur Entschädigung für online gekaufte Tickets können auch online, beispielsweise über die „DB Navigator“-App gestellt werden.

