Iserlohn/Letmathe/Hemer: Hier wird am Mittwoch gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch, 15. Februar, zu Warnstreiks in Iserlohn, Letmathe und Hemer auf.

Iserlohn/Letmathe/Hemer. Die Gewerkschaft Verdi ruft am am Mittwoch zu Warnstreiks auf. An diesen Stellen in Iserlohn, Letmathe und Hemer wird gestreikt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch, 15. Februar, zu Warnstreiks auf. Beschäftigte bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft, der Stadt Iserlohn und den Stadtbetrieben Iserlohn/Hemer sollen laut einer Pressemitteilung von Verdi dann die Arbeit niederlegen.

+++ Auch interessant: Darum wird in Iserlohner Kitas mit Überbelegung geplant +++

In der Mitteilung berichtet Bettina Schwerdt, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin für den ver.di-Bezirk Südwestfalen: „Es ist enttäuschend, dass ein positives Signal an die Beschäftigten ausgeblieben ist. Die Beschäftigten sind stinksauer.“ Denn in der ersten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber keine Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen erkennen lassen. Im Gegenteil, sie „betreiben Realitätsverweigerung und lassen ihre Beschäftigten im Regen stehen“, kritisiert die Gewerkschafterin.

Erhebliche Einschränkungen im Linien- und Schülerverkehr

Deshalb ruft Verdi am Mittwoch, 15. Februar, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft, der Stadt Iserlohn sowie der Stadtbetriebe Iserlohn Hemer zum Warnstreik auf. Dies wird zu erheblichen Einschränkungen im Linien- und Schülerverkehr sowie den kommunalen Dienstleistungen führen.

Lohnerhöhung von 10,5 Prozent gefordert

Die hohe Inflation hinterlasse auch in den Portemonnaies vieler öffentlich Beschäftigter tiefe Spuren, besonders bei jenen mit niedrigen bis mittleren Gehältern. Deshalb fordere ver.di für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. „Von den hohen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sind die Beschäftigten der unteren und mittleren Entgeltgruppen überproportional betroffen. Deshalb ist uns diese soziale Komponente extrem wichtig“, betont Bettina Schwerdt. Aber genau das hätten die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde kategorisch ausgeschlossen.

Bundesweit rund 300.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt

„Sie bestreiten auch einen Fachkräftemangel, allenfalls bei herausgehobenen Fach- und Führungskräften haben sie Probleme, Personal zu gewinnen“, so Schwerdt weiter. „Das ist pure Realitätsverweigerung. Bundesweit sind rund 300.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt. Das betrifft alle Berufsgruppen: Busfahrer und Busfahrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen, Facharbeiter und Facharbeiterinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Krankenpflege und viele andere Bereiche. Dabei brauchen wir einen starken und leistungsfähigen öffentlichen Dienst. Und dafür braucht es vor allem eins: wettbewerbsfähige Einkommen und keine Reallohnverluste“, sagt Schwerdt.

Druck auf die Arbeitgeber erhöhen

Aus diesen Gründen rufe Verdi die Beschäftigten zum Streik auf. „Vor der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar werden wir den Druck auf die Arbeitgeber vielerorts erhöhen müssen, damit sie ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen“, unterstreicht Schwerdt und kündigt weitere Streikmaßnahmen auch in den umliegenden Kommunen in den nächsten Wochen an.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn, Letmathe und Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn