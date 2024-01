Iserlohn/Letmathe: Kaum Auswirkungen des Bahnstreiks?

In der Nacht zu Mittwoch drohen Streiks der Lokführer und damit Auswirkungen auf den Bahnverkehr. In Iserlohn fallen diese vermutlich überschaubar aus.

Iserlohn/Letmathe Der Bahnstreik geht weiter, und damit könnten Auswirkungen auf den Bahnlinien in Letmathe und Iserlohn einhergehen. Das müssen Sie wissen.

Viel Zeit für eine neue Planung bleibt Bahnreisenden nicht. Von Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, streikt die Lokführergewerkschaft GDL, und damit gehen zahlreiche Änderungen für den Bahnverkehr einher. Wer in Iserlohn beziehungsweise Letmathe auf die Bahn angewiesen ist, muss Folgendes beachten:

Betrieb der VIAS-Linien wird nicht bestreikt: Vias betreibt die Linie der RB 91, die Fahrgäste von Siegen über Iserlohn nach Hagen und zurück bringt. Vias weist aber darauf hin, dass übergreifende Einschränkungen durch die Situation bei anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht auszuschließen sind.

Die Deutsche Bahn weist hingegen auch auf die anderen drei Linien hin, die durch Iserlohn führen: RE 16, 34 und RB 53. Die ersten beiden Linien sollen ohne Einschränkungen verkehren können. Anders könnte das laut Bahninformationen auf der RB-53-Linie aussehen, wo mit Einschränkungen gerechnet wird, allerdings noch nicht konkretisiert wird, wie diese genau aussehen werden.

Streik der Lokführer: Ungünstiger Zeitpunkt für Bahnreisende

Da zugleich weitere

Protestaktionen der Landwirte Protestaktionen der Landwirte Am Montagmorgen machte sich der Konvoi vom Hemberg-Parkplatz in Iserlohn auf den Weg nach Lüdenscheid, wo mittags eine Kundgebung geplant war. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Zudem kündigte die Bahn an, einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anzubieten. Für diese Fahrten setzt die DB eigenen Angaben nach längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden. Das Unternehmen rät Fahrgästen dringend, nach Möglichkeit ihre Reise zu verschieben.

