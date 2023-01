Iserlohn/Letmathe: MVG-Busse mit neuen Zeiten

Iserlohn/Letmathe. Die Busse der MVG starten ab dem 23. Januar in Iserlohn und Letmathe teils zu früheren Zeiten. Es gibt auch eine neue Fahrt.

Zum 23. Januar gelten auf den MVG-Linien geringfügige Fahrplanänderungen, teilt das Unternehmen mit. Es handelt sich im Wesentlichen um Anpassungen an den Bedarf im Schülerverkehr und zur Verbesserung der Fahrplanpünktlichkeit, heißt es.

Betroffen in Iserlohn ist die Linie 15 zwischen Friedrich-Kaiser-Straße und Schulzentrum Hemberg, die ab Montag sechs Minuten früher abfährt. Linie 16, die um 6.29 Uhr am Letmather Bahnhof abfährt, verkehrt nur bis zum Hombruch, als Ersatz fährt sie um 7.05 Uhr dann bis zum Echelnteichweg. Statt um 7.09 Uhr startet die Linie 214 künftig zehn Minuten früher von der Burggräfte aus in Richtung Hemberg. Eine Viertelstunde früher als gewohnt, nämlich um 7.10 Uhr setzt sich die Linie 214 vom Schedaer Weg aus zum Seilerseebad in Bewegung. Ebenfalls vom Schedaer Weg aus geht es mit Linie 222 um 6.53 Uhr, also zehn Minuten früher als gewohnt, zur Gesamtschule am Nußberg. Zwölf Minuten früher, um 7.13 Uhr, beginnt die Fahrt der 222 vom Echelnteichweg zum Schulzentrum Hemberg. Eine neue Fahrt der Linie 218 wird an Wochentagen um 16.35 Uhr vom Gymnasium Letmathe aus bis zur Haltestelle Letmathe-Mitte angeboten.

Weitere Änderungen in anderen Städten finden Interessierte unter www.mvg-online.de.

