Iserlohn/Letmathe: Problematische Werbebriefe von 1N Telecom

Iserlohn/Letmathe. Beschwerden und Anfragen zu Briefen des Unternehmens 1N Telecom werden in Iserlohn nicht weniger. Das rät die Verbraucherzentrale in dem Fall.

In der Beratungsstelle Iserlohn der Verbraucherzentrale NRW ebben laut Mitteilung die Beschwerden und Anfragen zu Briefen des Düsseldorfer Telekommunikationsanbieters 1N Telecom GmbH nicht ab. Die Schreiben des Anbieters enthalten demnach persönliche Daten wie Adresse und Telefonnummer der Empfänger und bewerben einen Telefontarif. „Die Angeschriebenen zeigen sich überrascht, woher das Unternehmen ihre persönlichen Daten hat“, sagt Maren Behrendt, Leiterin der Beratungsstelle.

„Viele denken, dass es sich um ein Schreiben der Telekom handele, was nicht der Fall ist, und unterschreiben das Angebot.“ Gegen unerwünschte Werbebriefe können Betroffene vorgehen und ungewollte Vertragsschlüsse widerrufen. Wer unsicher ist, ob es sich um den Werbebrief eines fremden Unternehmens oder des Vertragspartners handelt, sollte den Absender des Briefes genau prüfen und das Schreiben mit einer Rechnung des tatsächlichen Anbieters vergleichen. Haben Verbraucher ein per Brief erhaltenes Angebot unterschrieben zurückgeschickt, können sie noch 14 Tage lang widerrufen. Dafür kann das Widerrufsformular verwendet werden, das Anbieter wie 1N Telecom GmbH ihrem Werbebrief beigelegt haben.

Verbraucherzentrale: Widerrufe per Einwurfeinschreiben verschicken

Der Widerruf sollte durch ein Einwurfeinschreiben verschickt werden. Wenn der Anbieter trotzdem ein Willkommens- oder Annahmeschreiben verschickt, die Betroffenen ihren Widerruf aber nachweisen können, sollte der Anbieter aufgefordert werden, sich an den Widerruf zu halten. Wenn in der Vergangenheit keine Vertragsbeziehungen mit einem Anbieter bestand, ist personalisierte Werbung per Post in der Regel unzulässig.

