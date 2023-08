Iserlohn/Letmathe: So funktionieren die neuen Parkautomaten

Iserlohn. Die neuen Parkautomaten in Iserlohn und Letmathe werfen immer noch viele Fragen auf. Die Stadt hat daher nun ein Erklärvideo produziert.

Parkplätze sind, insbesondere je mehr sich Autofahrer in Iserlohn dem Stadtzentrum nähern, in der Regel kostenpflichtig. Wer am Straßenrand oder auf einem städtischen Parkplatz parkt, muss dazu einen digitalen Parkschein an den neuen digitalen Parkautomaten lösen.

In Iserlohn und Letmathe stehen etwa 100 dieser Parkautomaten, die von der Straßenverkehrsabteilung betrieben werden und vor ein paar Wochen in Betrieb gegangen sind. Zuletzt waren die alten Parkautomaten oft defekt und außer Betrieb, Ersatzteile waren nicht mehr zu beschaffen. Daher hatte der Rat der Stadt die Neuanschaffung beschlossen. Die neue Technik wirft allerdings oft Fragen auf oder sorgt für Verunsicherung.

Verschiedene Informationsangebote

Die Stadt Iserlohn hat daher verschiedene Informationsangebote geschaffen, um allen Bürgerinnen und Bürgern die Bedienung der digitalen Parkautomaten nahe zu bringen: Eine „Schritt für Schritt-Anleitung“ finden Interessierte auf der städtischen Internetseite.

Außerdem wurde ein Erklärvideo produziert:

Youtube Iserlohn Parkautomaten

Wer möchte, kann sich auch die Bedienung direkt im Waldstadtlabor erklären lassen. Dort steht ein Parkautomat zum Ausprobieren bereit. Das Waldstadtlabor (Nordengraben 10) öffnet bis einschließlich Donnerstag, 3. August, sowie am Samstag, 5. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Danach ist das Waldstadtlabor immer montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Vortrag im Waldstadtlabor und Info-Heft

Ein Vortrag zum Thema mit dem Leiter des Ressorts Sicherheit, Bürger, Feuerwehr und IT, Christian Eichhorn, findet am Mittwoch, 16. August, um 10 Uhr im Waldstadtlabor statt. Interessierte sind dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich, entweder per E-Mail an waldstadtlabor@iserlohn.de oder unter 02371/217-2424.

Alle Infos zu den digitalen Parkautomaten sind zudem in einem Info-Heft zusammengefasst, das ab sofort unter anderem im Rathausfoyer am Schillerplatz, im Waldstadtlabor, in der Stadtinformation, in den Bürgerservicestellen in Letmathe und in Hennen, bei den Sparkassen in Iserlohn und Let­mathe, in Kultureinrichtungen und bei den Überwachungskräften des Ordnungsamtes erhältlich ist.

