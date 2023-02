Iserlohn/Letmathe: Umgestürzter Baum verhindert Zugverkehr

Reisende müssen in Iserlohn und Letmathe gerade geduldig sein. Der Zugverkehr ist wegen eines umgestürzten Baumes nicht möglich.

Iserlohn/Letmathe. Feuerwehr und Polizei sind gerade in Iserlohn im Einsatz, weil ein umgestürzter Baum den Zugverkehr beeinträchtigt.

Der Bahnverkehr zwischen Iserlohn und Letmathe ist derzeit stark eingeschränkt. Grund ist ein umgestürzter Baum, der ein Weiterfahren der Züge nicht möglich macht. Die Feuerwehr ist alarmiert und dabei, den Baum zu beseitigen, damit eine baldige Weiterfahrt erfolgen kann. Auch die Polizei ist vor Ort.

Wie die Bahn in ihrer App informiert, halten die Züge am nächsten Bahnhof und warten zunächst. In der Folge kommt es zu Verspätungen und wahrscheinlich zu Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen. Die Bahn bittet, die Reiseverbindungen kurz vor der Abfahrt des Zuges zu prüfen. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn