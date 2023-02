Schwimmbäder Iserlohn/Letmathe: Wann es in Schwimmbädern wieder warm wird

Iserlohn/Letmathe. Die Energiesparmaßnahmen in den Iserlohner Schwimmbädern sollen enden. Die Bädergesellschaft erklärt, wann das Wasser wärmer werden soll.

Bereits zum ersten März enden die Energiesparmaßnahmen in den Iserlohner Schwimmbädern. Somit gibt es im Seilerseebad sowie im Aquamathe wieder zwei Grad höhere Wasser- und Raumlufttemperaturen sowie die gewohnten Öffnungszeiten der Saunaanlagen. Auch die vorübergehend stillgelegten Becken stehen dann wieder zur Verfügung. So lautet der Beschluss des Aufsichtsrates der Bädergesellschaft.

„Wir bedanken uns bei den Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Maßnahmen mitgetragen haben. So konnten wir als Bädergesellschaft und Stadtwerke-Schwester unseren Anteil an den wichtigen Energieeinsparungen leisten, die Kosten im Griff behalten und den Winter ohne Schließungen meistern“, wird Martin Luig, Betriebsleiter der Bädergesellschaft, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir freuen uns, bereits vier Wochen früher als geplant zum Regelbetrieb zurückzukehren.“

