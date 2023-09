Iserlohn: Letztes Hundeschwimmen der Saison im Heidebad

Iserlohn. Das Hundeschwimmen im Iserlohner Heidebad findet zum zweiten und letztem in diesem Jahr statt. Das erwartet die Vierbeiner und die Besitzer.

Der Wettergott muss eine Hundefreund sein: Am Sonntag werden zum zweiten und letzten Hundeschwimmen der Saison 2023 spätsommerliche Temperaturen von bis zu 29 Grad im Iserlohner Heidebad erwartet.

Da kommt Vier- und Zweibeinern – denn die dürfen wieder mit ins Becken – die Abkühlung gerade recht. Wobei „kühl“ relativ ist: „Die vielen Sonnenstunden der letzten Tage haben die Becken auf gemütliche 20 Grad aufgewärmt“, sagt I95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte.

Heidebad bietet beim Hundeschwimmen abwechslungsreiches Programm

Von 10 bis 18 Uhr stehen die Zeichen im Heidebad auf Spaß, Abwechslung und ganz viel Toben. Wie auch bei den vorherigen Austragungen wird rund um die Becken jede Menge geboten: An Ständen informieren Händler zu den Themen Hundeernährung, Training und Therapie, es gibt Nützliches, Kurioses und Kreatives.

Natürlich ist auch für das körperliche Wohl der Besucher – Hunde wie Menschen – gesorgt: Der Grill wird angeschmissen, Kaffee und Kuchen sowie diverse Leckerchen stehen bereit. Nachschub gibt es an gelbem runden Wurfmaterial: Der TC Iserlohn hat einen Schwung ausrangierter Tennisbälle vorbeigebracht. Langweile dürfte also am Sonntag ein Fremdwort sein.

