Iserlohn: Linke fordert Verkehrskonzept für den Nußberg

Die Verkehrssituation am Ortlohn-Park in Iserlohn hat sich verschlechtert.

Iserlohn. Die Verkehrssituation hat sich durch die Bebauung am Ortlohn-Park in Iserlohn verschlechtert. Was sich jetzt dort ändern soll.

Die Verkehrssituation am Nußberg in Iserlohn soll Thema im nächsten Verkehrsausschuss werden. Denn die Linken-Fraktion fürchtet chaotische Verhältnisse, spätestens wenn die nächsten Neubauten fertig gestellt sind und fordert von der Stadtverwaltung daher ein Verkehrskonzept für den Stadtteil.

„Durch die Bebauung im Ortlohn-Park hat sich die Verkehrssituation am Nußberg deutlich verschlechtert. Der Verkehr hat insgesamt zugenommen“, stellen die Linken in dem von Manuel Huff und Svenja Finke unterzeichneten Antrag fest. „Der ruhende Verkehr ist schon heute problematisch; die Situation wird sich allerdings durch die kommende zusätzliche Bebauung noch weiter verschärfen.“

Sowohl Besucher als auch Beschäftige der Seniorenresidenz seien nahe des Ortlohn-Parks immer wieder lange auf Parkplatz-Suche, ebenso wie neue Anlieger und deren Besucher. „Nicht selten kommt es dabei zu verkehrswidrigem Parken auf privaten Stellplätzen, vor Einfahrten oder im Halteverbot.“ Die Linke schlägt daher die Einrichtung einer Anwohnerparkzone vor.

Auch die Situation für Fußgänger bemängelt die Linke: Teils würden Gehwege fehlen, an manchen Stellen sei das Überqueren der Straße gefährlich. Zudem solle die Stadt einige Kreuzungsbereiche, etwa Stettiner Straße/Theodor-Fleitmann-Straße hinsichtlich der Verkehrssicherheit in den Blick nehmen. „Im Hinblick auf die kommende Bebauung ist es sinnvoll, die heute schon schwierige verkehrliche Situation frühzeitig zu prüfen und Verbesserungen auf den Weg zu bringen.“

Die SPD erinnert derweil an eine Anfrage aus dem Jahr 2019 zu Fahrbahnmarkierungen am Nußberg, die von der Stadt noch immer nicht beantwortet worden sei. Die SPD erkundigte sich damals nach den zugesagten Markierungen in den Kreuzungsbereichen und weiteren geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation am Nußberg. „Eine schriftliche Antwort dazu war durch Bürgermeister Michael Joithe in der Ratssitzung am 29. Juni 2021 zugesagt“, ruft Martin Luckert das Thema in Erinnerung.

