Iserlohn: Linke für „kleinen Stadtwald“ auf Schillerplatz

Foto: Michael May / IKZ

Der Schillerplatz wird in den nächsten Monaten abgerissen. Wird im Zuge der Neugestaltung ein kleiner Stadtwald angelegt?

Iserlohn. Iserlohn soll grüner werden: Die Linke fordert, kleine Stadtwälder anzulegen. Auch in die Schillerplatz-Pläne solle die Idee aufgenommen werden.

Wächst auf dem Schillerplatz in Iserlohn demnächst ein Wald? Die Ratsfraktion der Linken kann sich das jedenfalls sehr gut vorstellen, wie aus einem Antrag für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz hervorgeht. Das Gremium solle „kleine Stadtwälder für die Waldstadt“ auf den Weg bringen, beantragt die Linke.

Die Idee geht auf den japanischen Biologen Akira Miyawaki zurück. In urbanen Räumen sollen ihm zufolge kleine Habitate, nicht größer als ein Tennisplatz, angelegt werden, die einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, der Verbesserung der Luftqualität sowie der Wasserhaltekapazität des Bodens leisten. So können die kleinen Stadtwälder den Klimaschutz fördern.

Klimabündnis Iserlohn steht als Partner bereit

In Deutschland wurde der erste „Tiny Forest“ vor etwas mehr als zwei Jahren in Brandenburg angelegt. Mehrere Vereine beschäftigen sich mit dem Thema. „Im Hinblick auf die Umsetzung der lokalen Klimaschutzkonzepte wäre ein Projekt „Stadtverwaldung – kleine Stadtwälder für die Waldstadt“ eine gute Möglichkeit, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern etwas für den Klimaschutz in Iserlohn zu tun“, glaubt die Linke. „Das lokale Klimabündnis hat sich kürzlich bereits für ein solches Projekt ausgesprochen, und könnte daher ein möglicher Partner bei der Umsetzung sein.“

Konkret sollen drei Beschlüsse gefasst werden: Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Flächen für kleine Stadtwälder zu suchen und dem Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Ein „Tiny Forest“ soll in die Planungen zum Schillerplatz aufgenommen werden. Und in die Umsetzung der „kleinen Stadtwälder“ sollen interessierte Gruppen und weiteren Bürgerinnen und Bürgern eingebunden werden.

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz ist für Mittwoch, 8. Juni, angesetzt.

