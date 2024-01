Iserlohn: Lionsclub Iserlohn Hemendis lädt zu Konzerten ein

Beim letzten Benefizkonzert in der Schlüter-Workbox in Iserlohn wurden die Musiker um Sigrid Bergenthal (li.) am Ende mit langanhaltendem Applaus gefeiert.

Iserlohn Gleich zwei Konzerte für die Kinderlobby Iserlohn finden am kommenden Wochenende in der Work-Box der Firma Schlüter-Systems statt.

Der Lionsclub Iserlohn Hemendis lädt am kommenden Wochenende zu zwei Benefizkonzerten in der „Schlüter-Box“ ein und setzt damit seine lange Tradition mit Musik an besonderen Orten fort. Am Samstag, 20. Januar, steht um 16 Uhr ein Konzert mit Teilnehmerinnen und Preisträgern von „Jugend musiziert“ auf dem Programm. Beim Matinee-Konzert am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr tritt die Iserlohner Pianistin Dr. Siegrid Bergenthal mit vielen Mitstreitern auf. Zum zweiten Mal stellt die Firma Schlüter-Systems dafür ihre Work-Box an der Friedrich-Kirchhoff-Straße für den guten Zweck zur Verfügung und lässt für den Anlass sogar einen Konzertflügel liefern. Der Erlös der beiden Konzerte geht an die Kinderlobby Iserlohn.

Generalprobe für die „Jugend musiziert“-Wettbewerbe

Auf beide Konzerte darf man sich freuen, denn beide versprechen hohes musikalisches Niveau. Bei dem Schüler-Konzert am Samstag werden nicht nur Iserlohner „Jugend musiziert“-Teilnehmer auftreten, die die stellvertretende Musikschulleiterin Laura Holzwarth als Mitglied des Lions-Clubs zusammengestellt hat, sondern über die Klavierlehrerin Susanne Wendel auch Beiträge aus Lüdenscheid zu hören sein. Insgesamt stehen dabei auch fünf hochklassige Duos auf dem Programm, die das Konzert als Generalprobe für ihre Wettbewerbe eine Woche später verstehen und sich also in Bestform präsentieren werden.

Beim Matinee-Konzert am Sonntag treten neben Dr. Sigrid Bergenthal, die „Lieder ohne Worte“ von Mendelssohn spielt, auch der aus den früheren Lions-Konzerten schon bekannte Pianist Ulrich Frenschkowski, der auch Musik des Jazz-Pianisten Keith Jarrett dabei hat, sowie dessen Frau Susanne Wendel, die unter anderem an der Musikschule Lüdenscheid tätig ist, auf. Susanne Wendel wird auch zusammen mit Sigrid Bergenthal Klaviermusik für vier Hände von Brahms spielen. Und alle Pianisten sind zur Stelle, um weitere junge Solisten zu begleiten. Mit dabei sind die Iserlohner Geigerin Jana Noeske, die derzeit Musik an der Folkwang-Hochschule in Essen studiert und Konzertmeisterin des Hochschulorchesters der Universität Witten-Herdecke ist, die Klarinettistin Lena Assmann sowie die jungen Gitarristen Karlijn Langendijk und Jouyan Tarzaban.

Beide Konzerte laden nicht nur zu einem besonderen Musikgenuss, sondern auch zur kulturellen Begegnung mit Gelegenheit zu guten Gesprächen ein. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bittet der Lionsclub für die Matinee um Voranmeldung mit Angabe der Telefonnummer per E-Mail an info@lions-hemendis.de. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Es wird aber um eine Spende für die Kinderlobby gebeten. Die Spenden gehen unter dem Stichwort „WorkBox Benefizkonzert“ an: Kinderlobby IBAN DE55 4455 0045 0000 1326 54 oder Förderverein der Freunde Lions Iserlohn-Hemendis IBAN DE29 4455 0045 0018 083360.

