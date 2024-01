Iserlohn: Lkw drohte abzustürzen – Straßenrand bröckelt

Iserlohn Ein Laster hat sich auf der Lohsiepenstraße in Iserlohn festgefahren, als er dem Gegenverkehr ausweichen wollte. Jetzt bröckelt der Fahrbahnrand.

Nachdem sich am Freitagnachmittag ein Lkw an der Lohsiepenstraße am Fahrbahnrand festgefahren hatte, bröckelt jetzt der Fahrbahnrand. Die Feuerwehr Iserlohn hat den Bereich mit Baken abgesichert. Vor Ort ist dadurch auch für Pkw auf etwa drei Metern Begegnungsverkehr kaum möglich. Die Engstelle liegt an der Lohsiepenstraße zwischen der Kreuzung Wixberg-/Höhenstraße und der ersten Serpentine in Fahrtrichtung Altena.

Der Lkw, der am Freitag dem Gegenverkehr aus Richtung Altena kommend Platz machen wollte, ist dabei von der Fahrbahn abgekommen und drohte wohl zwischenzeitlich zur Talseite hin abzustürzen. „Ein Abschleppunternehmen hat den Lkw geborgen“, teilte die Polizei auf Nachfrage mit; während der Bergung war die Lohsiepenstraße an der Einsatzstelle voll gesperrt.

Die Feuerwehr Iserlohn hat noch am Freitagabend für das Ordnungsamt die Absperrbaken an der Lohspiepenstraße aufgestellt. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Nachdem der Laster wieder frei war und seine Fahrt fortsetzen konnte, wurde der Schaden an der Straße sichtbar: Der asphaltierte Bereich bröckelt aus und zur steilen Talseite hin ab.

Am Abend hat die Feuerwehr Iserlohn im Auftrag des städtischen Ordnungsamts den Bereich mit Baken und Flatterband abgesperrt.

