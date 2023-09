Iserlohn: Lkw-Fahrer dreht bei Polizei-Kontrolle durch

Ein Lkw-Fahrer hat bei einer Kontrolle in Iserlohn ein Polizeiauto blockiert.

Iserlohn. Ein Lkw-Fahrer in Iserlohn ist ausgeflippt, als er von der Polizei angehalten wurde. Er blockierte den Streifenwagen und bedrohte die Beamtinnen.

Ein Lkw-Fahrer war von einer Polizei-Kontrolle in Iserlohn am Freitag offenbar so genervt, dass er den Streifenwagen blockierte und eine Polizistin bedrohte. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizeibeamtinnen hatten beobachtet, dass der Mann gegen 18.30 Uhr mit dem Handy in der Hand fuhr und ihn deshalb zum Anhalten aufgefordert. Er lenkte auf den Hof einer Firma. Papiere konnte er nicht vorweisen, weshalb die Beamtinnen vom Streifenwagen aus seine Personalien überprüften.

Obwohl sie ihn aufgefordert hatten, vor seinem Lkw zu warten, setzte sich der 45-Jährige laut Polizei ans Steuer eines zweiten Lkw und rangierte diesen so, dass der Streifenwagen festgesetzt wurde. Die Aufforderung, den Lkw wieder zu versetzen, ignorierte der Fahrer und rief den Polizistinnen zu: „Pech!“ Als ihm eine Beamtin den Schlüssel abnahm, bedrohte er die Polizistin und kam bedrohlich und schnell auf sie zu. Erst nach langem Hin und Her versetzte er den Lkw dann doch noch.

