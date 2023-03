Iserlohn: Lkw rutscht in Straßengraben und verliert Diesel

Am Mittwochmorgen ist dieser Lkw von der Drüpplingser Straße abgekommen und in den Dahlhauser Bach gerutscht.

Drüpplingsen. Ein Lkw ist am frühen Mittwochmorgen in Drüpplingsen von der Straße abgekommen. Der Verkehr läuft jetzt einseitig an der Unfallstelle vorbei.

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Lkw mit Anhänger von der Drüpplingser Straße in Höhe der Ortsgrenze zu Menden von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Dabei verletzte sich der Fahrer nach ersten Angaben leicht. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall wurde der Dieseltank des Fahrzeugs beschädigt und Kraftstoff ist ausgelaufen. Da an der Unfallstelle der Dahlhauser Bach verläuft, baute die Feuerwehr Ölsperren auf.

Die Berufsfeuerwehr Iserlohn war ab 4.45 Uhr zusammen mit der Löschgruppe Drüpplingsen im Einsatz. Zunächst war die Straße voll gesperrt, ab 5.45 Uhr konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeifließen. Das Unternehmen wurde mit der Reinigung beauftragt, die läuft (Stand 12.20 Uhr) noch.

