Iserlohn: Löschgruppe Stadtmitte verzeichnet Einsatz-Plus

Iserlohn. Die Löschgruppe Stadtmitte kann auf ein einsatzreiches Jahr 2022 zurückblicken. Dabei stellen die Iserlohner eine steigende Tendenz fest.

Zur Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Stadtmitte konnten Löschgruppenführer Peter Korte und sein Stellvertreter Ulf Mackenroth jetzt neben den aktiven Kameraden auch die Mitglieder der Ehrenabteilung, der Unterstützungsabteilung und den stellvertretenden Leiter der FeuerwehrIserlohn, Klaus Knust, sowie den Löschzugführer Mitte, Jörg Sengsmann, begrüßen.

Klaus Knust bedankte sich für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden Jahren und gab einen Ausblick auf das laufende Jahr 2023. Peter Korte trug gemeinsam mit Ulf Mackenroth den Jahresbericht für die Jahre 2020/2021/2022 vor. Die Löschgruppe Stadtmitte bestand zum Jahresende 2022 aus 36 aktiven Mitgliedern, die Ehrenabteilung aus zehn Mitgliedern. Die Unterstützungsabteilung wuchs auf fünf Mitglieder an.

Löschgruppe Stadtmitte in 140 Einsätze involviert

Die Löschgruppe Stadtmitte wurde 2020 zu 98 Einsätzen, 2021 zu 108 Einsätzen und 2022 zu 140 Einsätzen alarmiert und absolvierte darüber hinaus in den zurückliegenden drei Jahren insgesamt 64 Brandsicherheitswachen. Es wurden insgesamt 57 Dienste durchgeführt. Der regelmäßige Dienstsport konnte wegen Nachlassens der Coronapandemie wieder angeboten werden.

Klaus Knust sprach zwei Beförderungen aus. So wurde Jan Zweigart zum Oberfeuerwehrmann befördert und Michelle Heggemann ist nach bestandenem Truppführerlehrgang zur Unterbrandmeisterin befördert worden. Außerdem wurde Odin Mann zum Feuerwehrmann ernannt. Besonders hervorzuheben ist laut Mitteilung die Bereitschaft einer Vielzahl an Kameradinnen und Kameraden, sich über ihre Arbeit in der Löschgruppe hinaus bei Sondereinheiten wie der Jugendfeuerwehr und der Sondereinheit Funk oder als Ausbilder in den Lehrgängen auf Standortebene zu engagieren.

