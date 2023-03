Magdalena Janotte nahm das Publikum mit auf eine Reise in die Welt der Grimmschen Märchen. Begleitet wurde sie dabei von Robin Beckmann am Klavier.

Märchen Iserlohn: Märchenhafte Reise mit Musik in der Stadtgalerie

Iserlohn. Magdalena Jotte erzählte in der Städtischen Galerie in Iserlohn Märchen. Untermalt wurde das von Pianist Robin Beckmann. So verlief der Abend:

Wer am Donnerstag diesen besonderen Abend der VHS unter dem Motto „Scheherazade aber erzählte“ in der Städtischen Galerie in Iserlohn miterleben durfte, wird es bestätigen: Märchenerzählerin Magdalena Janotte und Pianist Robin Beckmann trafen gekonnt den Nerv des Publikums und zwar mitten ins Herz. Auf dem Plan: Grimms Märchen. Rotkäppchen, Aschenputtel, Hänsel und Gretel? Weit gefehlt: Janotte präsentierte pointiert und leidenschaftlich Grimms Märchen für Fortgeschrittene.

Die ausgebildete Märchenerzählerin mit über 20-jähriger Bühnenerfahrung schöpft aus dem großen Fundus der Kinder- und Hausmärchen, den uns die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm als Weltkulturerbe hinterlassen haben. „Es war einmal . . .“ – mit diesem berühmten Einleitungssatz begann Janotte das erste von fünf sorgfältig ausgewählten Märchen und zog ihr Publikum sofort magisch in ihren Bann. Souverän und ausdrucksstark erzählte sie textgetreu die faszinierenden Geschichten „der klugen Bauerntochter“, „der Jungfrau Maleen“ oder die „der drei Spinnerinnen“.

Gutes Gefühl beim Märchenabend in der Iserlohner Galerie

Am liebsten hätte man sich entspannt in eine Decke gekuschelt, weil man wieder Kind sein durfte, weil das Gute das Böse besiegt, endlich einmal wieder! Weil Brennnesselbüsche sprechen können. Und weil man glücklich lächelt.

Die besondere Stimmung wurde von Robin Beckmann brillant am Piano aufgegriffen, der Janotte schon seit 2015 immer wieder musikalisch begleitet. Mit gefühlvollen und kraftvollen Improvisationen begeisterte er die Zuhörer. Kongenial jubelte er einem Stück Haydns Nationalhymne in Moll unter und verstand es, das Publikum auch mit einem Gedicht zu amüsieren.

Vergnüglicher Märchen mit Magdalena Janotte

Rote Highheels und nixenfarbiges Paillettenkleid – so stilecht führte Magdalena Janotte durch den Abend. Mit dem vergnüglichen „Das kluge Gretel“ brachte sie die Leute zum Lachen, um dann wieder zum Dramafach zurück zu kehren: „Ich liebe dramatische Märchen, und dieses ist so eins, gleichzeitig aber auch eine Erlösungsgeschichte: ‚Die Nixe im Teich!‘“ Spannend und anrührend zugleich endete die Geschichte eines Müller-Paares, dessen Ehe auf den Prüfstand gestellt wurde: „Sie umarmten und küssten sich, und ob sie glückselig waren, braucht keiner zu fragen.“

Sichtlich glückselig verabschiedete auch Magdalena Janotte die Zuschauer und gab eine Vorschau auf eine geplante „Best of“-Veranstaltung in naher Zukunft. Die Idee, die Besucher bei der Märchenauswahl mit einzubeziehen, stieß auf große Resonanz. So darf man sich also auf einen weiteren kurzweiligen und kunstvollen Abend mit dem Magdalena Janotte und Robin Beckmann freuen. Wie im Märchen . . .

