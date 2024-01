Iserlohn: Mann (32) mit Messer lebensgefährlich verletzt

Nach einem Messerangriff an der Westfalenstraße sind Ermittler der Mordkommission der Polizei Hagen am Tatort in einem Mehrfamilienhaus und sichern Spuren.

Iserlohn An der Westfalenstraße wurde am Sonntagabend ein 32-jähriger Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Bei einem Messerangriff in einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenstraße in Iserlohn wird am Sonntagabend ein 32-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte einen 18-jährigen Tatverdächtigen, der leichte Schnittverletzungen davongetragen hat, festnehmen.

Gegen 21.30 Uhr betrat laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen ein stark blutender Mann ein Restaurant an der Westfalenstraße. Zeugen alarmierten die Polizei und gaben Hinweise auf einen möglicherweise vorausgegangenen Streit.

In einem Mehrfamilienhaus unweit des Restaurants konnten Beamte der Polizei im Laufe des Einsatzes einen 18-jährigen Mann antreffen und nahmen ihn fest. Nach Information der Heimatzeitung hat er dem 32-Jährigen, der noch im Rettungswagen reanimiert werden musste, mehr als 20 Messerstiche zugeführt.

Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt nun die Hintergründe.

