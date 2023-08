In Iserlohn-Kalthof hat ein 38-jähriger Mann einen Kioskbesitzer angegriffen.

Blaulicht Iserlohn: Mann (38) wirft Kioskbesitzer Stein an den Kopf

Kalthof. Ein 38-jähriger Mann hat in Iserlohn-Kalthof einen Kioskbesitzer und dessen Auto mit Steinen beworfen. Später wurde in den Kiosk eingebrochen.

Ein 38-jähriger Mann hat am Sonntag an der Leckingser Straße einen Kioskbesitzer und sein Fahrzeug mit Steinen beworfen. Der 40-Jährige stand vor seinem Kiosk, als der 38-Jährige ihn laut Bericht der Polizei ohne Grund beschimpfte und beleidigte.

+++ Auch interessant: So will Sven Wiedemeyer „Genuss pur“ erhalten +++

Als der 40-Jährige sagte, der andere solle ihn in Ruhe lassen, griff dieser auf den Boden und warf Steine auf ihn und sein Auto. Mindestens ein Stein traf den Kiosk-Besitzer am Kopf. Ein Stein hinterließ eine Beule in der Auto-Tür.

Einbruch in Kiosk

Eine Nahbereichssuche nach dem namentlich bekannten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Auch an seiner Meldeadresse war er nicht anzutreffen. In der folgenden Nacht wurden die Eingangstür des Kiosks mit Steinen eingeschmissen. Der oder die Täter entwendeten Zigaretten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn