Die Iserlohner Polizei wurde wegen eines kuriosen Diebstahl-Versuchs in einen Supermarkt gerufen.

Diebstahl Iserlohn: Mann „angelt“ in Spendenbox nach Pfandbons

Iserlohn. Skurriler Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Iserlohn: Ein Mann versuchte gespendete Pfandbons zu stehlen – mithilfe einer Art „Drahtangel“.

Bei diesem Klauversuch fehlte das notwendige Geschick: Erfolglos hat ein 30 Jahre alter Mann aus Iserlohn versucht, Pfandbons mit einem Draht aus dem Einwurfschlitz einer Spendenbox zu angeln, berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 16.50 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring.

Der Mann fiel einem Ladendetektiv ins Auge, der ihn daraufhin ansprach und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Diebstahls. Der Beschuldigte händigte den Beamten mehrere feine Drähte aus. Sie wurden sichergestellt.

