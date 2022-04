Iserlohn: Mann bei Unfall an Seilerseestraße eingeklemmt

Iserlohn. Aus bislang ungeklärten Gründen ist ein Pkw am Samstag an der Seilerseestraße von der Fahrbahn abgekommen. Das ist bisher bekannt.

Ein Unfall hat sich am Samstagmittag an der Seilerseestraße ereignet. Dort kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Die Seilerseestraße war in Richtung Autobahnauffahrt kurzzeitig nur einspurig befahrbar.

Um 11.50 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zur Seilerseestraße alarmiert. Dort ist aus bisher unklaren Gründen ein Pkw mit einem anderen Auto kollidiert. Der Wagen ist daher laut Mitteilung der Einsatzkräfte in der Böschung am Fahrbahnrand zum Stehen gekommen.

Fahrer des verunfallten Pkw eingeklemmt

Der Fahrer des Pkw war eingeklemmt und konnte sich nicht selber befreien. Durch einen Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, der als Ersthelfer an der Einsatzstelle war, wurde der Fahrer betreut und nach Eintreffen der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

+++ Lesen Sie auch: Umleitung des Ruhrtal-Radwegs führt durch Iserlohn +++

Für die Dauer des Einsatzes war die Seilerseestraße in Richtung Autobahn nur über eine Spur befahrbar. Im Einsatz waren der Rüstwagen, das Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein RTW der Berufsfeuerwehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn