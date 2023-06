Die Iserlohner Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich am Donnerstagmorgen an der Baarstraße entblößte.

Kriminalität Iserlohn: Mann entblößt sich vor Kindern an der Baarstraße

Iserlohn. Die Polizei Iserlohn sucht einen Exhibitionisten, der sich am Donnerstagmorgen an der Baarstraße entblößte. Eine Frau mit Kindern entdeckte ihn.

Ein Exhibitionist ist am Donnerstag an der Baarstraße in Iserlohn entdeckt worden. Der Mann konnte nicht festgenommen werden, daher bittet die Polizei jetzt um Mithilfe.

An der Baarstraße, in Höhe der Autobahnunterführung Richtung Ortlohnstraße, meldete laut Mitteilung der Polizei eine Zeugin am Donnerstagvormittag einen Exhibitionisten. Die Frau war dort gegen 10.30 Uhr gemeinsam mit mehreren Kindern unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, der im Gebüsch stehend masturbierte. Als er bemerkte, dass er erkannt worden war, ging er Richtung Nußberg davon.

So soll der Exhibtionist aussehen

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 55 bis 65 Jahre, 1,65 bis 1,70 Meter groß, durchschnittliche Statur, graue Haare, grau-blauer Jogginganzug.

Trotz Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Wer hat den Mann gestern gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/91990 entgegen.

