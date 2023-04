Iserlohn: Mann fährt betrunken mit dem Auto zur Polizei

Die Polizei in Iserlohn ermittelt nach Ostern in drei Fällen wegen Alkohol im Straßenverkehr.

Iserlohn. Zwei Auto- und ein Radfahrer waren am Osterwochenende in Iserlohn stark alkoholisiert unterwegs. Zwei der Fälle waren besonders skurril.

Drei betrunkene Autofahrer sind der Polizei in Iserlohn am Osterwochenende ins Netz gegangen, wie die Wache am Montag bekannt gab.

Besonders skurril war ein Fall am Samstag gegen 15.38 Uhr, als ein alkoholisierter Mann ein Anliegen auf der Polizeiwache an der Friedrichstraße vorbrachte. Wie sich herausstellte, war er mit dem Auto zur Polizei gefahren.

Positiv fiel ein Alkoholtest auch bei einem 46 Jahre alten Autofahrer aus, der in der Nacht auf Sonntag um 1 Uhr auf der Flurstraße angehalten wurde. Die Polizisten hatten im Rahmen der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch fest, woraufhin sie den Test durchführten.

Vor den Augen der Polizei – und trotz vorheriger Ermahnung – fuhr in der Nacht auf Ostermontag gegen 2.48 Uhr ein stark alkoholisierter 23-Jähriger am Wulfringser Berg in Sümmern mit seinem Pedelec los.

Ihm wurde wie den anderen beiden Männern eine Blutprobe entnommen, zudem wurden die Führerscheine der Autofahrer sichergestellt.

