UPDATE Iserlohn: 36-Jähriger nach Arbeitsunfall in Klinik geflogen

Sümmern. Mit einem Hubschrauber musste ein 36-jähriger Schwerter nach einem Arbeitsunfall in Iserlohn-Sümmern in eine Spezialklinik geflogen werden.

Bei einem Arbeitsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sümmern-Rombrock ist ein Mann aus Schwerte am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Dortmund ins Städtische Klinikum geflogen.

Die Landung des gelben Rettungshubschraubers „Christoph 8“ aus Lünen sorgte für einiges Aufsehen bei Spaziergängern und Anwohnern in Sümmern. Die Feuerwehr sperrte daher den Bereich vor dem Hof für den Autoverkehr und Fußgänger weiträumig ab.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 36-jährige Mann aus Schwerte bei einem Ladevorgang auf dem Hofbetrieb schwer verletzt worden sein: Ein Arm ist dabei unter einem Betonklotz eingeklemmt worden. Mit einem Radlader wurde laut Polizei das schwere Betonelement angehoben und der Verletzte befreit.

Wiese diente als Landeplatz

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes war die Berufsfeuerwehr mit dem Rüstzug der Hauptfeuerwache und mit den Löschgruppen Sümmern und Leckingsen der Freiwilligen Feuerwehr ausgerückt, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Notarzt kam nach Polizeiangaben von der Feuerwehr Menden.

Der schwer Verletzte ist zunächst längere Zeit im Rettungswagen noch vor Ort behandelt und für den Transport im Helikopter vorbereitet worden, bevor der Hubschrauber wieder abhob und den Patienten nach Dortmund flog.

Als Landeplatz diente eine Wiese des Hofs. Zwar musste der Patient noch einige Meter mit einem Rettungswagen zum Landeplatz gefahren werden, aber das war der Sicherheit geschuldet. „Auf der Wiese direkt am Unfallort waren Pferde. Daher haben wir den Hubschrauber auf die andere Seite eingewiesen“, sagte Einsatzleiter Christian Steinkühler von der Feuerwehr.

