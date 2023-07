Iserlohn: Mann schlägt mit Schirm auf MVG-Kontrolleur ein

In Iserlohn hat ein Mann am Donnerstag aggressiv reagiert, als er im Bus kontrolliert wurde.

Iserlohn. Ein bislang unbekannter Mann hat bei der Kontrolle seines gesperrten Bustickets auf die Kontrolleure eingeschlagen und sie bedroht.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und zwei Kontrolleuren der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) ist es laut Polizei am Donnerstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn gekommen.

Der bislang unbekannte Fahrgast, ein älterer Mann, händigte den Kontrolleuren eine gesperrte Fahrkarte aus. Als diese die Karte deshalb einzogen, reagierte der Mann aggressiv. Er schlug einen der Kontrolleure mit einem mitgeführten Regenschirm. Den anderen Kontrolleur versuchte er mit der Spitze zu stechen.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Der unbekannte Mann entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 65 Jahre alt oder älter, klein, kaum Haare, korpulente Statur, hellblaues Hemd und helle Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Die Kontrolleure blieben unverletzt.

