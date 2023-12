Iserlohn: Mann von vorbeifahrendem Auto leicht verletzt

In Iserlohn gab es am Wochenende drei Unfallfluchten.

Iserlohn Drei Unfallfluchten ereigneten sich laut Polizei am Wochenende in Iserlohn. Bei einer wurde ein Mann auf einem Parkplatz leicht am Arm verletzt.

Gleich drei Unfallfluchten gab es laut Polizei am Freitag und Samstag in Iserlohn: Am Freitag, 1. Dezember, streifte laut Polizeibericht zwischen 20.20 und 22.30 Uhr ein unbekannter Unfallbeteiligter an der Oststraße beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug einer 25-jährigen Iserlohnerin und flüchtete. Es kam zu einem Sachschaden von 5000 Euro.

Fahrer flüchtet

Am Samstag, 2. Dezember, befand sich um 13.10 Uhr ein 49-jähriger Iserlohner auf dem Rewe-Parkplatz an der Baarstraße, als nach seinen Angaben ein Fahrzeug an ihm vorbeifuhr und ihn am Arm gestriffen habe. Dadurch kam es zu einer leichten Verletzung. Der unbekannte Fahrzeugführer habe sich entfernt, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Ebenfalls am Samstag hatte eine 48-jährige Iserlohnerin ihr Fahrzeug zwischen 17.35 und 18.55 Uhr im Parkhaus von Kaufland am Theodor-Heuss-Ring geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wurde ihr von einem Zeugen berichtet, dass jemand Unbekanntes gegen ihr Fahrzeug gestoßen sei und sich dann entfernt habe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 250 Euro.

