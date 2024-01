Iserlohn: Mann wirft mit Hammer auf fahrendes Auto

Nach einem Hammerwurf ermittelt die Polizei Iserlohn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Iserlohn Ein fahrendes Auto ist an der Liebigstraße in Iserlohn von einem Unbekannten mit einem Hammer beworfen worden. Wer hat etwas mitbekommen?

Mit einem Hammer ist ein fahrendes Auto in Iserlohn bereits am 1. Weihnachtstag beworfen worden. Das behauptet ein Autofahrer, der deshalb am 2. Januar Anzeige bei der Polizei erstattete, wie die Kreispolizeibehörde mitteilte.

Er sei gegen 1.20 Uhr auf der Liebigstraße in Richtung Almeloer Straße gefahren, als ein Mann mit dem Hammer warf. Das Werkzeug traf die Motorhaube und die Frontscheibe. Dass dort Dellen und Kratzer entstanden sind, bemerkte der Autofahrer allerdings erst später. Am Straßenrand sollen neben dem Werfer noch ein weiterer Mann und eine Frau gestanden haben.

Ermittelt wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 9199-0 zu melden.

