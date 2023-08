Einbrecher scheiterten am Wochenende am Mauerwerk einer Lagerhalle.

Blaulicht Lagerhalle in Iserlohn: Einbrecher scheitern an Mauerwerk

Iserlohn. An dem Mauerwerk einer Lagerhalle in Iserlohn sind Einbrecher am Wochenende gescheitert. Der Zugang zum Innenraum blieb ihnen verweigert.

Einbrecher haben über das Wochenende versucht, in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße Am großen Teich in Iserlohn einzubrechen. Sie schnitten laut Polizei dazu die Blechverkleidung einer Lagerhalle auf.

Den Zugang zum Innenraum versperrte allerdings dahinter befindliches Mauerwerk. Täterhinweise liegen nicht vor.

