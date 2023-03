Iserlohn: Mehr als 1500 Bilder beim Malwettbewerb

Iserlohn. Ante und Ankica Karacic sind begeistert: So viele Kinder wie in diesem Jahr sind noch nie ihrem Aufruf gefolgt

Mehr als 1500 Bilder – „das ist ein neuer Rekord“, sagt Ante Karacic. Der Iserlohner Künstler hat zusammen mit seiner FrauAnkica Karacicin diesem Jahr zum 23. Mal zu seinem Internationalen Kunstwettbewerb aufgerufen – vornehmlich für kroatische Kinder aus aller Welt. Dieses Jahr ging es um das Thema Holz, und die Flut an eingesandten Bildern aus 150 Schulen aus zehn Ländern, die sich am Dienstag zur Jury-Sitzung in der Städtischen Galerie ergoss, war nicht nur beeindruckend, sondern hatte auch eine Menge preisverdächtige Kunstwerke darunter – keine leichte Aufgabe für die Juroren Reinhard Veit von der Jugendkunstschule und Galerie-Leiter Rainer Danne.

Über 20.000 Bilder aus 28 Ländern haben die Karacics in den vergangenen 23 Jahren entgegengenommen. Wie immer werden die schönsten Bilder wieder in Ausstellung in Kroatien und Bosnien-Herzegowina gezeigt.

