Iserlohn: Mehrere Diebstähle in Supermärkten

In Iserlohn war es erneut zu Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen.

Iserlohn. Die Polizei warnt vor Taschendieben in Supermärkten und Discountern. In Iserlohn war es zu Diebstählen gekommen. Die Betroffenen merkten nichts.

Taschendiebe waren offenbar am Donnerstag, 2. Februar, in Supermärkten im Iserlohner Stadtgebiet unterwegs. Gegen 11.40 Uhr wurde einer 79-Jährigen die Geldbörse in einem Discounter am Schapker Weg aus der Handtasche entwendet. Gegen 13 Uhr traf es einen 89-Jährigen in einem Discounter an der Sümmerner Straße.

Gegen 16 Uhr war dann eine 57-Jährige betroffen, die in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße beklaut wurde. Der oder die Täter zogen ihr die Geldbörse aus der Jackentasche. Von den Diebstählen merkten die Betroffenen nichts.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in Supermärkten und Discountern. Tragen Sie ihre Wertgegenstände stets körpernah und bleiben Sie aufmerksam. Zum Verstauen bieten sich insbesondere Innentaschen von Jacken und Mänteln an.

