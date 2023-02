Iserlohn: Mehrere Gewalttaten am Samstag

Iserlohn. Ein Streit in einer städtischen Unterkunft eskalierte mit dem Einsatz von Pfefferspray. Ein weiterer Streit endete in einer Prügelei.

Die Polizei meldet für Samstag mehrere Streits, die in Gewalt eskalierten. In einer städtischen Unterkunft an der Mendener Landstraße gerieten am Samstagmorgen gegen 7 Uhr zwei Personen aneinander. Nach zunächst verbalem Streit soll ein 35-jähriger Bewohner einen 47-jährigen Mitbewohner geschlagen haben. Anschließend setzte sich der Geschlagene anscheinend mit Pfefferspray zur Wehr. Beide wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

+++Nachrichten aus Iserlohn+++

Eine Zigarette sorgte An der Bremsheide am Samstagabend gegen 21.50 Uhr für einen Streit zwischen zwei Iserlohnern. Auf der Straße soll ein 42-jähriger Iserlohner von mindestens einem Iserlohner (19) geschlagen und – als er zu Boden gegangen war – getreten worden sein. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Geschädigte verhielt sich während der Sachverhaltsaufnahme gegenüber den Einsatzkräften höchst aggressiv, beleidigte sie, trat nach ihnen und verletzte einen Polizisten leicht. Er muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Sein Kontrahent wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

