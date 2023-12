Iserlohn: Mehrere Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen

Iserlohn Die Polizei meldet am Freitag und Samstag mehrere beschädigte Fahrzeuge in Iserlohn. Wo und wie die Unbekannten genau zugeschlagen haben.

In der Nacht zum Freitag wurden im Stadtgebiet diverse Fahrzeuge beschädigt. Dies meldet die Polizei am Montag. An der Platanenstraße zerkratzten Unbekannte einen Wagen und zerstachen die Reifen zweier weiterer Fahrzeuge. Auch an der nahegelegenen Blumenstraße wurden die Reifen zweier Pkw zerstochen. In der Nacht zum Samstag wurde außerdem an der Peterstraße ein Pkw zerkratzt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.

