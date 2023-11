Iserlohn/Menden: Polizei sucht Jungen (12) mit Hubschrauber

Die Polizei sucht einen zwölfjährigen Mendener, der nicht in seiner Schule in Iserlohn angekommen ist.

Iserlohn/Menden Ein Zwölfjähriger aus Menden wird vermisst: Er ist nicht in seiner Schule in Iserlohn angekommen und wird nun von der Polizei gesucht.

Die Polizei sucht nach einem vermissten Zwölfjährigen aus Menden. Er besucht eigentlich die Carl-Sonnenschein-Schule in Iserlohn. Am Mittwochmorgen (29. November) ist er ausnahmsweise mit der MVG-Linie 22 nach zur Schule nach Iserlohn gefahren, dort aber nicht angekommen. Bei der Suche am Abend kommen auch ein Hubschrauber sowie Hunde zum Einsatz.

Er trug einen grünen/khaki-farbenen, knielangen Wintermantel, eine weiße Jeanshose, einen weiß/grauen Pullover, eine blaue Mütze, schwarze Handschuhe sowie einen schwarzen Nike-Rucksack mit weißem Emblem. Er wirkt sehr schüchtern. Die Polizei bittet um Hinweise unter dem Polizei-Notruf 110. Ein Foto des Vermissten wurde ebenso veröffentlicht.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn